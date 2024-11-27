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Нардеп "Слуги народа" выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира и объяснил почему

Валентина РоманенкоСреда, 27 ноября 2024, 14:01
Нардеп Слуги народа выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира и объяснил почему
иллюстративное фото Нобелевского комитета

Народный депутат от партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко выдвинул кандидатуру избранного президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в 2025 году.

Источник: Мережко в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Я подписал письмо (о номинировании Дональда Тампа на Нобелевскую премию мира - ред.) не только как депутат, но и как профессор права, поскольку профессора также могут, по правилам Нобелевского комитета, номинировать претендентов".

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Детали: По словам депутата, он выдвинул Трампа за его "дипломатические достижения во время предыдущей президентской каденции, усиление военной способности Украины и с надеждой на то, что план Трампа по установлению мира в Европе будет базироваться на международном праве".

"Прежде всего, во время своей первой президентской каденции Дональд Трамп способствовал заключению так называемых соглашений Авраама. Это те соглашения, которые усилили мир на Ближнем Востоке и способствовали стабильности в этом регионе в целом. Это, я считаю, очень существенное дипломатическое достижение Дональда Трампа как президента. Во-вторых, по моему мнению, он сделал значительный вклад в борьбу с российской агрессией и усилил военные возможности Украины. По сути, Трамп стал первым президентом США, который начал оказывать военно-техническую помощь Украине", - объяснил свое решение Мережко.

Мол, именно во времена администрации Трампа Украина начала получать ПТРК "Джавелин", и эта поддержка помогла в защите после начала полномасштабной агрессии России.

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Также Трамп, по мнению нардепа, усилил коалицию государств, направленную на защиту Украины против российской агрессии; он выступал против построения "Северного потока-2" - проекта, который, к сожалению, продвигала тогда Германия.

Кроме того, Мережко отметил и планы Трампа достичь справедливого мира в Украине.

Мол, судя по выступлениям и заявлениям Трампа, у него есть планы на то, чтобы достичь мира в Европе.

"Мы еще не знаем его конкретных планов, но я надеюсь, что он будет опираться на международное право, то есть что это не будет умиротворение агрессора за счет Украины, а наоборот, что это будет именно справедливый мир, который базируется на международном праве", - убежден Мережко.

Нардеп подчеркнул, что для Украины важно, чтобы мирные инициативы Трампа не нарушали принципы международного права. "Например, уважение к территориальной целостности Украины, ее суверенитета и, конечно, принцип неиспользования силы в международных отношениях", - акцентировал "слуга народа".

Напомним: Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег от надежд на перемирие между Россией и Украиной благодаря будущим усилиям новоизбранного президента США Дональда Трампа и отметил, что кремлевский режим продолжает стремиться к своим первоначальным целям.

Нобелевская премияТрампСлуга народа
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