РФ стягує сили до Кінбурнської коси, щоб не дати ЗСУ форсувати Дніпро – Сили оборони півдня

Російські окупаційні війська накопичують сили у районі Кінбурнської коси, щоби тримати оборону і не дати Силам оборони України форсувати Дніпро.

Джерело: речник Сил оборони півдня полковник Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Скоріш за все, за даними нашої розвідки, вони там накопичують сили для того, щоб більше тримати оборону. Вони посилюють фортифікаційні споруди, перекидають туди оборонне озброєння для того, щоб не дати Силам оборони України форсувати Дніпро, висадити десант на Тендрівській і на Кінбурнській косі, особливо на Кінбурнській, і тримати під контролем саме це гирло Дніпра, Дніпровські острови, за які йдуть зараз жорстокі бої".

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Деталі: Стосовно ж ситуації біля Антонівського мосту через Дніпро, що з'єднує Херсон із лівобережжям, Волошин запевнив, що ворог відпрацьовує форсувальні дії малими групами піхоти, і про велике форсування водної перешкоди наразі не йдеться.

Пряма мова: "Вони тренуються... але це форсувальні дії малих груп піхоти, в складі до відділення. До цих тренувань вони також залучають і річкові катери своєї Дніпровської флотилії. Вони намагаються, скажімо так, як на суходолі, в степовій зоні, вони проводять зараз штурмові дії малими групами піхоти, приблизно те ж саме вони хочуть спробують робити і в цій річковій зоні, острівній зоні Дніпра".

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