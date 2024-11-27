РФ стягивает силы к Кинбурнской косе, чтобы не дать ВСУ форсировать Днепр – Силы обороны юга

Российские оккупационные войска накапливают силы в районе Кинбурнской косы, чтобы держать оборону и не дать Силам обороны Украины форсировать Днепр.

Источник: спикер Сил обороны юга полковник Владислав Волошин в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Скорее всего, по данным нашей разведки, они там накапливают силы для того, чтобы больше держать оборону. Они усиливают фортификационные сооружения, перебрасывают туда оборонительное вооружение для того, чтобы не дать Силам обороны Украины форсировать Днепр, высадить десант на Тендровской и на Кинбурнской косе, особенно на Кинбурнской, и держать под контролем именно это устье Днепра, Днепровские острова, за которые идут сейчас жестокие бои".

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Детали: Относительно же ситуации у Антоновского моста через Днепр, соединяющего Херсон с левобережьем, Волошин заверил, что враг отрабатывает форсировочные действия малыми группами пехоты, и о большом форсировании водной преграды речь пока не идет.

Прямая речь: "Они тренируются... но это форсировочные действия малых групп пехоты, в составе до отделения. К этим тренировкам они также привлекают и речные катера своей Днепровской флотилии. Они пытаются, скажем так, как на суше, в степной зоне, они проводят сейчас штурмовые действия малыми группами пехоты, примерно то же самое они хотят попытаются делать и в этой речной зоне, островной зоне Днепра".

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