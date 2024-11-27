Вільнюс продовжив безоплатний проїзд для українців у громадському транспорті ще на рік
У столиці Литви ще на рік продовжили можливість для українців, які приїхали до країни, втікаючи від війни, безкоштовно їздити громадським транспортом.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT
Деталі: Це рішення було одноголосно схвалено міською радою литовської столиці в середу.
Біженці від війни з України можуть безоплатно користуватися громадським транспортом з березня 2022 року.
Таке рішення влада столиці ухвалила після вторгнення Росії в Україну, коли до Литви прибули десятки тисяч жителів України.
Аналогічні рішення ухвалили й інші великі міста Литви.
Також у середу уряд Литви виділив 5 млн євро на встановлення сонячних електростанцій в Україні.
Нещодавно повідомлялося, що незважаючи на те, що ставлення до мігрантів у Литві стає все більш негативним, українці залишаються найбільш привабливою групою.