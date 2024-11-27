Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вільнюс продовжив безоплатний проїзд для українців у громадському транспорті ще на рік

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоСереда, 27 листопада 2024, 17:17
Вільнюс продовжив безоплатний проїзд для українців у громадському транспорті ще на рік
Люди протестують проти війни в Україні перед російським посольством у Вільнюсі, Литва. фото - Dovile Ramoskaite/Unsplash

У столиці Литви ще на рік продовжили можливість для українців, які приїхали до країни, втікаючи від війни, безкоштовно їздити громадським транспортом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Це рішення було одноголосно схвалено міською радою литовської столиці в середу.

Реклама:

Біженці від війни з України можуть безоплатно користуватися громадським транспортом з березня 2022 року.

Таке рішення влада столиці ухвалила після вторгнення Росії в Україну, коли до Литви прибули десятки тисяч жителів України.

Аналогічні рішення ухвалили й інші великі міста Литви.

РЕКЛАМА:

Також у середу уряд Литви виділив 5 млн євро на встановлення сонячних електростанцій в Україні.

Нещодавно повідомлялося, що незважаючи на те, що ставлення до мігрантів у Литві стає все більш негативним, українці залишаються найбільш привабливою групою.

Литвапереселенці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США та Німеччина не готові надавати запрошення Україні до НАТО – ЗМІ

Генштаб: Ворог зосереджується на Покровському та Курахівському напрямках

Україна уклала з США меморандум про допомогу енергосистемі на $825 млн

Кабмін провів кадрові зміни: Шкрум призначив заступницею міністра розвитку громад

У Дніпрі арештували 19-річного водія BMW, який скоїв ДТП, де загинула дитина

Псевдоактивіст Стахів вийшов із СІЗО: прихильники внесли майже мільйонну заставу

Усі новини...
Литва
Міськрада Вільнюса ухвалила резолюцію про підтримку України до перемоги
Президент Литви про катастрофу літака: дії Росії змушують розглядати її причетність
У Службі безпеки Литви прокоментували падіння вантажного літака над Вільнюсом
Останні новини
02:03
БоксВоррен назвав стратегію, яка допоможе Ф'юрі здолати Усика
01:36
Каллас закликала ЄС виконати обіцянки щодо військової допомоги Україні
00:50
США та Німеччина не готові надавати запрошення Україні до НАТО – ЗМІ
23:57
Мандзин першим в історії України одягне синій біб найкращого молодого біатлоніста
23:55
оновлюєтьсяРосійські війська атакують ударними безпілотниками
23:50
Нагородження переможців Фестивалю-премії ГРА: розповідаємо про нові тенденції в українському театрі
23:43
Новини економіки 3 грудня: реформа митниці, дата виплати "тисячі Зеленського", бронювання в "Дії"
23:38
Австрія дає 10 млн євро фонду Світового банку з підтримки України
23:32
Чай, але наркотик. Що таке кратом та чому його обмежили в Україні
23:20
Генштаб: Ворог зосереджується на Покровському та Курахівському напрямках
Усі новини...
Реклама:
Реклама: