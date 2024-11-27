Вильнюс продлил бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте еще на год
В столице Литвы еще на год продлили возможность для украинцев, приехавших в страну, убегая от войны, бесплатно ездить общественным транспортом.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT
Детали: Это решение было единогласно принято городским советом литовской столицы 27 ноября.
Беженцы от войны из Украины могут бесплатно пользоваться общественным транспортом с марта 2022 года.
Такое решение власти столицы приняли после вторжения России в Украину, когда в Литву прибыли десятки тысяч жителей Украины.
Аналогичные решения приняли и другие крупные города Литвы.
Также в среду правительство Литвы выделило 5 млн евро на установку солнечных электростанций в Украине.
Недавно сообщалось, что несмотря на то, что отношение к мигрантам в Литве становится все более негативным, украинцы остаются наиболее привлекательной группой.