Вильнюс продлил бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте еще на год

Люди протестуют против войны в Украине перед российским посольством в Вильнюсе, Литва. фото - Dovile Ramoskaite/Unsplash

В столице Литвы еще на год продлили возможность для украинцев, приехавших в страну, убегая от войны, бесплатно ездить общественным транспортом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: Это решение было единогласно принято городским советом литовской столицы 27 ноября.

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Беженцы от войны из Украины могут бесплатно пользоваться общественным транспортом с марта 2022 года.

Такое решение власти столицы приняли после вторжения России в Украину, когда в Литву прибыли десятки тысяч жителей Украины.

Аналогичные решения приняли и другие крупные города Литвы.

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Также в среду правительство Литвы выделило 5 млн евро на установку солнечных электростанций в Украине.

Недавно сообщалось, что несмотря на то, что отношение к мигрантам в Литве становится все более негативным, украинцы остаются наиболее привлекательной группой.