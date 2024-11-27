В ОВА рассказали, сколько гражданских до сих пор не выехали из фронтовых городов Донецкой области

Из-за приближения линии фронта в Курахово, Мирноград, Торецк и Часов Яр нет возможности доставлять гуманитарную помощь, а эвакуация гражданских там происходит в единичных случаях. В Донецкой ОГА считают, что все, кто хотели, уже выехали.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона "Единые новости", передает "Свободное радио"

Детали: По его данным, по состоянию на 27 ноября в приближенных к линии фронта Покровске, Курахово, Мирнограде, Торецке и Часовом Яру находятся более 16 000 гражданских жителей.

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Покровск – около 11 500 взрослых и 32 ребенка (29 октября взрослых было 12 000 и 51 ребенок);

Мирноград – 3 000 взрослых (10 ноября было "около 3 000");

Часов Яр – 300 взрослых (5 ноября было известно о менее 400 гражданских по всей Часовоярской громаде);

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Торецк – 600-620 взрослых (4 ноября было "около 900");

Курахово – 600-650 взрослых (6 ноября их количество властями оценивалось в 1 000).

Филашкин сообщил, что в Курахово, Мирноград, Торецк и Часов Яр практически нет возможности доставлять гуманитарную помощь, ведь подъездные пути к этим городам под огневым контролем российских военных.

Кроме того, глава областной администрации признал наличие продвижений у российской армии, поэтому призвал гражданских активнее эвакуироваться, пока есть такая возможность.

Согласно официальным данным, из Торецка, Мирнограда, Часового Яра и Курахово уже эвакуировали всех детей.

Единичные случаи эвакуации гражданских из этих городов есть, но они происходят в условиях большого риска и благодаря украинским военным.

Прямая речь главы ОВА: "Они вывозят, эвакуируют наших людей. Но это очень единичные случаи. Все люди, которые имели желание, они уже все из городов повыезжали. Например, в городе Селидово, когда враг зашел в город, были случаи расстрелов гражданского населения. Мы доносим это до людей с помощью военных, но люди выезжают очень медленно. Люди старшего возраста говорят: "Это наши здания, пусть мы будем жить в руинах, но они наши", то есть мотивация у людей очень разная".