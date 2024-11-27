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Спецпредставником Трампа з питань війни в Україні може стати генерал США – Reuters

Уляна Кричковська, Євген КізіловСереда, 27 листопада 2024, 18:44
Спецпредставником Трампа з питань війни в Україні може стати генерал США – Reuters
фото: Getty Images

Обраний президент США Дональд Трамп розглядає кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога на посаду свого спеціального представника з питань російсько-української війни.

Джерело: агентство Reuters із посиланням на трьох поінформованих співрозмовників, які ознайомлені із цим питанням, передає "Європейська правда"

Деталі: Як зазначили троє проінформованих співрозмовників агентства, Трамп розглядає кандидатуру Кіта Келлога на посаду спеціального представника з питань російсько-української війни.

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Фото: Reuters
Фото: Reuters

Водночас, за словами одного з них, колишній керівник розвідки – Річард Гренелл, якого, як писало агентство Reuters із посиланням на дані чотирьох співрозмовників, Трамп також розглядає на цю посаду, – як і раніше, є головним претендентом.

Зазначимо, генерал-лейтенант у відставці, ветеран американської війни у Вʼєтнамі, Келлог потрапив у команду Трампа як радник із нацбезпеки в апараті віцепрезидента Майка Пенса.

Келлог зарекомендував себе як один із відданих Трампу людей: він захищав його дзвінок Зеленському у 2019 році, непублічно закликав Пенса відхилити затвердження голосів на президентських виборах 2020-го, а коли колишній віцепрезидент публічно відхрестився від Трампа – засудив його дії.

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Нині Келлог працює в протрампівському мозковому центрі America First Policy Institute, де висував різні пропозиції того, якою може бути політика у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа.

Келлог долучився і до складання чергової версії "мирного плану" для України.

Раніше, 16 листопада, газета The New York Times з посиланням на співрозмовників заявила, що радником Трампа з питань російсько-української війни хоче стати Борис Епштейн, який не має досвіду у політиці, але має родичів як у Росії, так і в Україні.

Читайте детальніше про ці події у статті: Від яструбів до критиків Києва: хто у команді Трампа відповідатиме за Україну та війну

СШАУкраїнавійнаТрамп
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