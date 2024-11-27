Спецпредставителем Трампа по вопросам войны в Украине может стать генерал США – Reuters

Избранный американский президент Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Кита Келлога, генерал-лейтенанта в отставке, на должность специального посланника по вопросам российско-украинской войны.

Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на трех информированных собеседников, знакомых с этим вопросом, передает "Европейская правда".

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Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на должность своего специального представителя по вопросам российско-украинской войны.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на трех информированных собеседников, которые знакомы с этим вопросом, передает "Европейская правда"

Детали: Как отметили трое информированных собеседников агентства, Трамп рассматривает кандидатуру Кита Келлога на должность специального представителя по вопросам российско-украинской войны.

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Фото: Reuters

В то же время, по словам одного из них, бывший руководитель разведки – Ричард Гренелл, которого, как писало агентство Reuters со ссылкой на данные четырех собеседников, Трамп также рассматривает на эту должность, – по-прежнему является главным претендентом.

Отметим, генерал-лейтенант в отставке, ветеран американской войны во Вьетнаме, Келлог попал в команду Трампа как советник по нацбезопасности в аппарате вице-президента Майка Пенса.

Келлог зарекомендовал себя как один из преданных Трампу людей: он защищал его звонок Зеленскому в 2019 году, непублично призвал Пенса отклонить утверждение голосов на президентских выборах 2020-го, а когда бывший вице-президент публично открестился от Трампа – осудил его действия.

Сейчас Келлог работает в протрамповском мозговом центре America First Policy Institute, где выдвигал различные предложения того, какой может быть политика в сфере нацбезопасности будущей администрации Трампа.

Келлог приобщился и к составлению очередной версии "мирного плана" для Украины.

Ранее, 16 ноября, газета The New York Times со ссылкой на собеседников заявила, что советником Трампа по вопросам российско-украинской войны хочет стать Борис Эпштейн, который не имеет опыта в политике, но имеет родственников как в России, так и в Украине.

Читайте подробнее об этих событиях в статье: От ястребов до критиков Киева: кто в команде Трампа будет отвечать за Украину и войну.