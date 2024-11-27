Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спецпредставителем Трампа по вопросам войны в Украине может стать генерал США – Reuters

Уляна Кричковская, Евгений КизиловСреда, 27 ноября 2024, 18:44
Спецпредставителем Трампа по вопросам войны в Украине может стать генерал США – Reuters
фото: Getty Images

СМИ: Спецпосланником Трампа по Украине может стать американский генерал

Избранный американский президент Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Кита Келлога, генерал-лейтенанта в отставке, на должность специального посланника по вопросам российско-украинской войны.

Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на трех информированных собеседников, знакомых с этим вопросом, передает "Европейская правда".

Реклама:

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на должность своего специального представителя по вопросам российско-украинской войны.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на трех информированных собеседников, которые знакомы с этим вопросом, передает "Европейская правда"

Детали: Как отметили трое информированных собеседников агентства, Трамп рассматривает кандидатуру Кита Келлога на должность специального представителя по вопросам российско-украинской войны.

РЕКЛАМА:
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В то же время, по словам одного из них, бывший руководитель разведки – Ричард Гренелл, которого, как писало агентство Reuters со ссылкой на данные четырех собеседников, Трамп также рассматривает на эту должность, – по-прежнему является главным претендентом.

Отметим, генерал-лейтенант в отставке, ветеран американской войны во Вьетнаме, Келлог попал в команду Трампа как советник по нацбезопасности в аппарате вице-президента Майка Пенса.

Келлог зарекомендовал себя как один из преданных Трампу людей: он защищал его звонок Зеленскому в 2019 году, непублично призвал Пенса отклонить утверждение голосов на президентских выборах 2020-го, а когда бывший вице-президент публично открестился от Трампа – осудил его действия.

Сейчас Келлог работает в протрамповском мозговом центре America First Policy Institute, где выдвигал различные предложения того, какой может быть политика в сфере нацбезопасности будущей администрации Трампа.

Келлог приобщился и к составлению очередной версии "мирного плана" для Украины.

Ранее, 16 ноября, газета The New York Times со ссылкой на собеседников заявила, что советником Трампа по вопросам российско-украинской войны хочет стать Борис Эпштейн, который не имеет опыта в политике, но имеет родственников как в России, так и в Украине.

Читайте подробнее об этих событиях в статье: От ястребов до критиков Киева: кто в команде Трампа будет отвечать за Украину и войну.

СШАУкраинавойнаТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В понедельник отключения будут применяться c утра и до вечера

Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой 2024 года в мире

Зеленский хочет привлечь к переговорам с Россией ЕС и НАТО

ЕС будет выделять Украине по €1,5 миллиарда ежемесячно в 2025 году из замороженных активов РФ – Кошта

фото, видеоЗеленский встретился с новым главой Евросовета и топ-дипломатом ЕС

фотоНовый президент Европейского совета прибыл в Киев

Все новости...
США
ОП наладил контакт с возможным представителем Трампа по Украине и задумался над заменой Маркаровой
Трамп может победить Китай – в Украине
США выделили Intel 8 миллиардов долларов на производство чипов
Последние новости
20:33
Грецию накрыл шторм "Бора", есть погибшие
20:30
Футбол"Шахтер" в добавленное время упустил победу над "Рухом" в 15 туре УПЛ
20:26
обновляетсяРоссияне атакуют ударными БпЛА с разных направлений
20:05
Зурабишвили предупредила о провокации с приглашением "грузинских бойцов из Украины"
19:53
Нацбанк за неделю продал более 708 миллионов долларов
19:34
В понедельник отключения будут применяться c утра и до вечера
19:30
Здесь нет единого времени, а лето начинается 1 декабря: 9 фактов об Антарктиде, которые могут удивить
19:22
Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой 2024 года в мире
19:20
У Байдена заявили, что не рассматривают возвращение Украине ядерного оружия
19:14
В Северной Македонии арестовали мужчину, который хотел воевать против Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: