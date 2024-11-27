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Російські війська атакували прикордоння Сумщини безпілотником, є поранений

Тетяна ОлійникСереда, 27 листопада 2024, 18:58
Російські війська атакували прикордоння Сумщини безпілотником, є поранений
Ілюстративне фото - Getty Images

Удень 27 листопада росіяни атакували безпілотником Хотінську громаду на Сумщині, поранили чоловіка.

Джерело: прокуратура Сумщини

Дослівно: "За даними слідства, 27 листопада 2024 року близько 15:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог безпілотником атакував цивільну інфраструктуру с. Кіндратівка Хотінської громади Сумського району".

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Деталі: Внаслідок атаки поранений 59-річний чоловік, який перебував поблизу свого домоволодіння.

Сумська областьвійнабойові дії
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