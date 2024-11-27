Российские войска атаковали приграничье Сумщины беспилотником, есть раненый

Днем 27 ноября россияне атаковали беспилотником Хотинскую общину на Сумщине, ранили мужчину.

Источник: прокуратура Сумской области

Дословно: "По данным следствия, 27 ноября 2024 года около 15:20, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг беспилотником атаковал гражданскую инфраструктуру с. Кондратовка Хотинской громады Сумского района".

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Детали: В результате атаки ранен 59-летний мужчина, который находился вблизи своего домовладения.