Российские войска атаковали приграничье Сумщины беспилотником, есть раненый
Среда, 27 ноября 2024, 18:58
Днем 27 ноября россияне атаковали беспилотником Хотинскую общину на Сумщине, ранили мужчину.
Источник: прокуратура Сумской области
Дословно: "По данным следствия, 27 ноября 2024 года около 15:20, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг беспилотником атаковал гражданскую инфраструктуру с. Кондратовка Хотинской громады Сумского района".
Реклама:
Детали: В результате атаки ранен 59-летний мужчина, который находился вблизи своего домовладения.