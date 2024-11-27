Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские войска атаковали приграничье Сумщины беспилотником, есть раненый

Татьяна ОлейникСреда, 27 ноября 2024, 18:58
Российские войска атаковали приграничье Сумщины беспилотником, есть раненый
Иллюстративное фото - Getty Images

Днем 27 ноября россияне атаковали беспилотником Хотинскую общину на Сумщине, ранили мужчину.

Источник: прокуратура Сумской области

Дословно: "По данным следствия, 27 ноября 2024 года около 15:20, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг беспилотником атаковал гражданскую инфраструктуру с. Кондратовка Хотинской громады Сумского района".

Реклама:

Детали: В результате атаки ранен 59-летний мужчина, который находился вблизи своего домовладения.

Сумская областьвойнабоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Графики отключения света во вторник будут действовать меньше, чем в понедельник

фотоВ Днепре 19-летний водитель BMW совершил ДТП, в котором погиб ребенок: подробности от полиции

Нардеп от "Батькивщины" Шкрум сложила мандат

Украинский МИД призвал власти Грузии не пугать людей "украинским сценарием"

Минобороны Германии раскрыло содержимое анонсированного военного пакета Украине

видеоНиколаевские морпехи отбили штурм элитного подразделения ВДВ РФ на Курщине

Все новости...
Сумская область
Враг атаковал 12 громад Сумщины, в области за сутки – около 200 взрывов
В Глухове завершили спасательную операцию: 12 погибших, 11 раненых
Последние новости
18:30
Графики отключения света во вторник будут действовать меньше, чем в понедельник
18:21
Эстония и Латвия также запретили въезд Иванишвили и другим грузинским чиновникам
17:55
Главный соперник Орбана обещает решить конфликт с ЕС после прихода к власти
17:55
Медиарух призвал Раду отклонить законопроект, который могут использовать для давления на журналистов
17:46
Украина расширяет производство техники для разминирования
17:46
В Финляндии сняли с выборов кандидата за отказ осудить агрессию РФ
17:45
Перспективы инвестиций в Украине обсудят на форуме ЭП
17:44
фотоВ Днепре 19-летний водитель BMW совершил ДТП, в котором погиб ребенок: подробности от полиции
17:42
В ноябре украинцы накопили вдвое больше нацкешбека, чем в октябре
17:40
Путин отменил свой аналог Олимпиады до "особого решения"
Все новости...
Реклама:
Реклама: