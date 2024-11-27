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США закликають Україну мобілізувати юнаків з 18 років – AP

Уляна Кричковська, Євген КізіловСереда, 27 листопада 2024, 19:26
США закликають Україну мобілізувати юнаків з 18 років – AP
фото: Getty Images

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликає Україну переглянути мобілізаційне законодавство з метою призову до армії людей з 18 років і швидкого збільшення чисельності збройних сил.

Джерело: представник адміністрації Байдена, який говорив на умовах анонімності із агентством AP, передає "Європейська правда"

Деталі: Як передає агентство, представник адміністрації Байдена стверджує, що адміністрація демократів, яка залишає посаду, начебто хоче, щоб Україна знизила призовний вік до 18 років з 25 років, щоб допомогти розширити резерв чоловіків призовного віку.

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За його словами, "чиста математика" ситуації, в якій опинилася Україна зараз, полягає в тому, що їй потрібно більше військ для ведення бойових дій.

Окрім цього, як пише агентство, за словами європейських чиновників, які побажали залишитися неназваними, президент України Володимир Зеленський також чує занепокоєння союзників в інших західних столицях про те, що Україна має проблему з кадрами, а не з озброєнням.

Нагадаємо, 19 листопада падник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримала багато різної американської зброї, однак все одно опинилась у складній ситуації на полі бою – і причиною цього він назвав проблеми з мобілізацією. 

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Детальніше про це дивіться у відео "ЄвроПравди."

мобілізаціяСШАУкраїна
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