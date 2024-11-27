Администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину пересмотреть мобилизационное законодательство с целью призыва в армию людей с 18 лет и быстрого увеличения численности вооруженных сил.

Источник: представитель администрации Байдена, который говорил на условиях анонимности с агентством AP, передает "Европейская правда"

Детали: Как передает агентство, представитель администрации Байдена утверждает, что администрация демократов, которая покидает пост, якобы хочет, чтобы Украина снизила призывной возраст до 18 лет с 25 лет, чтобы помочь расширить резерв мужчин призывного возраста.

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По его словам, "чистая математика" ситуации, в которой оказалась Украина сейчас, заключается в том, что ей нужно больше войск для ведения боевых действий.

Кроме этого, как пишет агентство, по словам европейских чиновников, которые пожелали остаться неназванными, президент Украины Владимир Зеленский также слышит беспокойство союзников в других западных столицах о том, что Украина имеет проблему с кадрами, а не с вооружением.

Напомним, 19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получила много разного американского оружия, однако все равно оказалась в сложной ситуации на поле боя – и причиной этого он назвал проблемы с мобилизацией.

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