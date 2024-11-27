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Північна Корея надасть Росії більше балістичних ракет і важку техніку – США

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 27 листопада 2024, 19:50
Північна Корея надасть Росії більше балістичних ракет і важку техніку – США
фото: Getty Images

Сполучені Штати мають інформацію, що Північна Корея готує додаткові постачання до Росії балістичних ракет, а також САУ дальнього радіусу дії та РСЗВ. У зв'язку з цим США закликають Китай вплинути на КНДР для запобігання ескалації конфлікту.

Джерело: заступник посла США при Організації Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Говорячи про військову допомогу Росії, Вуд заявив, що минулого року вона отримала від КНДР понад 18 тисяч контейнерів з боєприпасами і пов'язаним обладнанням та "понад 100 балістичних ракет", якими завдавали ударів по українських містах.

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"КНДР готується передати ще більше балістичних ракет. У нас також є інформація, що в конфлікті починають використовувати велику кількість 170-міліметрових самохідних артилерійських установок дальнього радіусу дії і 240-міліметрових реактивних систем залпового вогню походженням з Північної Кореї", – додав посол США.

За його словами, Росія в обмін на військову допомогу передала Пхеньяну системи протиповітряної оборони, а також паливо, технології та обладнання подвійного призначення.

"У зв'язку з цим ми зазначаємо, що Китай має вплив і можливості, коли йдеться про КНДР, і йому необхідно терміново використати цей вплив, щоб запобігти подальшій ескалації конфлікту", – наголосив Вуд.

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КНДР і Росія активізували свою співпрацю після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Країни підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Протягом останніх місяців з’являлись підтверджені повідомлення про те, що Північна Корея відправила Росії артилерійські снаряди та балістичні ракети, а нещодавно – і власні війська для бойових дій проти України.

Північна КореяРосіязброявійна
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