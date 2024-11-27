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КНДР передаст России больше баллистических ракет и тяжелую технику – США

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 27 ноября 2024, 19:50
КНДР передаст России больше баллистических ракет и тяжелую технику – США
фото: Getty Images

Соединенные Штаты располагают информацией, что Северная Корея готовит дополнительные поставки в Россию баллистических ракет, а также САУ дальнего радиуса действия и РСЗО. В связи с этим США призывают Китай повлиять на КНДР для предотвращения эскалации конфликта.

Источник: заместитель посла США при Организации Роберт Вуд на заседании Совета безопасности ООН, сообщает "Европейская правда"

Детали: Говоря о военной помощи России, Вуд заявил, что в прошлом году она получила от КНДР более 18 тысяч контейнеров с боеприпасами и связанным оборудованием и "более 100 баллистических ракет", которыми наносили удары по украинским городам.

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"КНДР готовится передать еще больше баллистических ракет. У нас также есть информация, что в конфликте начинают использовать большое количество 170-миллиметровых самоходных артиллерийских установок дальнего радиуса действия и 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня происхождением из Северной Кореи", – добавил посол США.

По его словам, Россия в обмен на военную помощь передала Пхеньяну системы противовоздушной обороны, а также топливо, технологии и оборудование двойного назначения.

"В связи с этим мы отмечаем, что Китай имеет влияние и возможности, когда речь идет о КНДР, и ему необходимо срочно использовать это влияние, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта", – подчеркнул Вуд.

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КНДР и Россия активизировали свое сотрудничество после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Страны подписали соглашение, которое обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

В течение последних месяцев появлялись подтвержденные сообщения о том, что Северная Корея отправила России артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, а недавно – и собственные войска для боевых действий против Украины.

Северная КореяРосcияоружиевойна
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