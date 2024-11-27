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Трамп назначил себе специального представителя по вопросам Украины и России

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 27 ноября 2024, 19:58
Трамп назначил себе специального представителя по вопросам Украины и России
кит келлог. фото: Getty Images

Избранный американский президент Дональд Трамп назначил генерала в отставке Кита Келлога на должность своего "специального представителя по вопросам Украины и России".

Источник: Трамп в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда"

Детали: Будущий американский президент заявил, что Келлог, который станет спецпосланником по вопросам Украины и России, "имеет выдающуюся военную и деловую карьеру", в частности опыт в сфере национальной безопасности.

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"Вместе мы обеспечим МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ и сделаем Америку и мир снова безопасными!", – добавил Трамп.

Кит Келлог, 2020 год
Кит Келлог, 2020 год
Фото: АР

Генерал-лейтенант в отставке, ветеран американской войны во Вьетнаме, Келлог попал в команду Трампа как советник по нацбезопасности в аппарате вице-президента Майка Пенса.

Он защищал звонок Трампа Владимиру Зеленскому в 2019 году, непублично призвал Пенса отклонить утверждение голосов на президентских выборах 2020-го, а когда бывший вице-президент публично открестился от Трампа – осудил его действия.

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Сейчас Келлог работает в протрамповском мозговом центре America First Policy Institute, где выдвигал различные предложения того, какой может быть политика в сфере нацбезопасности будущей администрации Трампа.

Кэллог присоединился и к составлению пропозции "мирного плана" для Украины, которая была представлена этим летом.

Согласно этому плану, Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если та откажется от мирных переговоров, а Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева. Сами же мирные переговоры должны привести к фактической заморозке линии соприкосновения.

Также Келлог предлагал наказывать государства-члены НАТО, которые тратят менее 2% ВВП на оборону, снятием с них гарантий коллективной обороны по статье 5 Вашингтонского договора.

О других назначениях Дональда Трампа больше читайте в статье От ястребов до критиков Киева: кто в команде Трампа будет отвечать за Украину и войну

СШАУкраинаРосcияТрамп
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