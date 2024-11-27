Ексклюзивні кадри: ССО показали, як взяли в полон кілька десятків морпіхів на Курщині
Середа, 27 листопада 2024, 20:27
Воїни Сил спеціальних операцій оприлюднили відозапис, на якому вони спілкуються з узятими в полон російськими військовими.
Джерело: ССО у соцмережах
Деталі: Військові розповіли, що під час проведення спеціальний дій на Курському напрямку "завдали суттєвих втрат в живій силі противнику". Крім того, було взято в полон "декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти рф".
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Дослівно: "Саме так ворожі морпіхи повинні "відзначати" своє професійне свято".