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Ексклюзивні кадри: ССО показали, як взяли в полон кілька десятків морпіхів на Курщині

Євген КізіловСереда, 27 листопада 2024, 20:27
Ексклюзивні кадри: ССО показали, як взяли в полон кілька десятків морпіхів на Курщині
фото: скриншот відео ССО

Воїни Сил спеціальних операцій оприлюднили відозапис, на якому вони спілкуються з узятими в полон російськими військовими.

Джерело: ССО у соцмережах

Деталі: Військові розповіли, що під час проведення спеціальний дій на Курському напрямку "завдали суттєвих втрат в живій силі противнику". Крім того, було взято в полон "декілька десятків військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти рф".

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Дослівно: "Саме так ворожі морпіхи повинні "відзначати" своє професійне свято".

Курська область полоненівійна
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