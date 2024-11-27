Эксклюзивные кадры: ССО показали, как взяли в плен несколько десятков морпехов на Курщине
Среда, 27 ноября 2024, 20:27
Воины Сил специальных операций обнародовали видозапись, на которой они общаются с взятыми в плен российскими военными.
Источник: ССО в соцсетях
Детали: Военные рассказали, что во время проведения специальный действий на Курском направлении "нанесли существенные потери в живой силе противнику". Кроме того, было взято в плен "несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты рф".
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Дословно: "Именно так вражеские морпехи должны „отмечать" свой профессиональный праздник".