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Эксклюзивные кадры: ССО показали, как взяли в плен несколько десятков морпехов на Курщине

Евгений КизиловСреда, 27 ноября 2024, 20:27
Эксклюзивные кадры: ССО показали, как взяли в плен несколько десятков морпехов на Курщине
фото: скриншот видео ССО

Воины Сил специальных операций обнародовали видозапись, на которой они общаются с взятыми в плен российскими военными.

Источник: ССО в соцсетях

Детали: Военные рассказали, что во время проведения специальный действий на Курском направлении "нанесли существенные потери в живой силе противнику". Кроме того, было взято в плен "несколько десятков военнослужащих 810-й бригады морской пехоты рф".

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Дословно: "Именно так вражеские морпехи должны „отмечать" свой профессиональный праздник".

Курская область пленныевойна
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