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Зеленський пообіцяв у четвер затвердити бюджет: каже, всі потреби України гарантовані

Євген КізіловСереда, 27 листопада 2024, 21:37
Зеленський пообіцяв у четвер затвердити бюджет: каже, всі потреби України гарантовані
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський домовився з урядом, що вже у четвер, 28 листопада, він підпише закон про державний бюджет.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського до українців, яке він транслює в соцмережах

Пряма мова: "Провів сьогодні нараду з главою уряду Денисом Шмигалем, міністром фінансів України Марченком, представниками Верховної Ради. Обговорили основні параметри державного бюджету на наступний рік, нашу фінансову готовність і на цей грудень, і на наступний рік. І домовилися, що завтра я підпишу закон про державний бюджет на наступний рік – одразу після того, як закон надійде з Верховної Ради".

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Деталі: Президент наголосив, що в бюджеті "всі фінансові потреби України на найближчий час і на наступний рік гарантовані".

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