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Зеленский пообещал в четверг утвердить бюджет: говорит, все потребности Украины гарантированы

Евгений КизиловСреда, 27 ноября 2024, 21:37
Зеленский пообещал в четверг утвердить бюджет: говорит, все потребности Украины гарантированы
фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский договорился с правительством, что уже в четверг, 28 ноября, он подпишет закон о государ

Источник: вечернее видеообращение Зеленского к украинцам, которое он транслирует в соцсетях

Прямая речь: "Провел сегодня совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем, министром финансов Украины Марченко, представителями Верховной Рады. Обсудили основные параметры государственного бюджета на следующий год, нашу финансовую готовность и на этот декабрь, и на следующий год. И договорились, что завтра я подпишу закон о государственном бюджете на следующий год – сразу после того, как закон поступит из Верховной Рады".

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Детали: Президент подчеркнул, что в бюджете "все финансовые потребности Украины на ближайшее время и на следующий год гарантированы".

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