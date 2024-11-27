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Глава розвідки Німеччини вважає, що Росія може напасти на НАТО в найближчі роки

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 27 листопада 2024, 22:39
Глава розвідки Німеччини вважає, що Росія може напасти на НАТО в найближчі роки
Російські війська. Фото - Getty Images

Очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що Росія може здійснити напад на територію Північноатлантичного Альянсу в найближчі роки.

Джерело: про це він заявив на заході, організованому Німецькою радою з міжнародних відносин у Берліні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit

Деталі: За словами глави BND, Росія "готується до війни із Заходом", а військова конфронтація стає для Кремля "можливим варіантом".

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Каль припускає, що російські військові будуть здатні "здійснити напад на Захід" з погляду особового складу і матеріальних засобів до кінця десятиліття.

Водночас він вважає, що йтиметься не про широкомасштабний напад на європейські країни НАТО, а обмежену операцію – наприклад вторгнення на норвезький арктичний острів Шпіцберген з метою "зачистки території" або в країни Балтії під приводом захисту російських меншин.

Такі операції мають на меті перекреслити зобов'язання про колективну безпеку, передбачені статтею 5 Північноатлантичного договору, та розвалити НАТО, пояснив очільник розвідки ФРН.

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Каль навів оцінки німецької розвідки, згідно з якими в російському керівництві сумніваються, "чи залишиться в силі зобов'язання надавати допомогу за статтею 5 (Північноатлантичного договору. – Ред.) в надзвичайних ситуаціях".

"Якщо такі погляди візьмуть гору в російському керівництві, ризик військового конфлікту в найближчі роки також зросте", – додав він.

Та, за словами очільника BND, Росія намагатиметься розколоти НАТО ще до можливого початку війни – наприклад шляхом переманювання окремих країн-членів на свій бік. Владімір Путін "випробує червоні лінії Заходу і піде на подальшу ескалацію", додав Каль.

У самому НАТО і його державах-членах раніше також попереджали про можливість військового зіткнення з Росією.

Командувач силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі говорив, що незалежно від результату війни в Україні російська армія після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні.

НімеччинаНАТОрозвідкаРосія
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