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Глава разведки Германии считает, что Россия может напасть на НАТО в ближайшие годы

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 27 ноября 2024, 22:39
Глава разведки Германии считает, что Россия может напасть на НАТО в ближайшие годы
Российские войска. Фото - Getty Images

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль заявил, что Россия может осуществить нападение на территорию Североатлантического Альянса в ближайшие годы.

Источник: об этом он заявил на мероприятии, организованном Немецким советом по международным отношениям в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit

Детали: По словам главы BND, Россия "готовится к войне с Западом", а военная конфронтация становится для Кремля "возможным вариантом".

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Каль предполагает, что российские военные будут способны "осуществить нападение на Запад" с точки зрения личного состава и материальных средств до конца десятилетия.

В то же время он считает, что речь будет идти не о широкомасштабном нападении на европейские страны НАТО, а об ограниченной операции – например, вторжении на норвежский арктический остров Шпицберген с целью "зачистки территории" или в страны Балтии под предлогом защиты русских меньшинств.

Такие операции имеют целью перечеркнуть обязательства о коллективной безопасности, предусмотренные статьей 5 Североатлантического договора, и развалить НАТО, пояснил глава разведки ФРГ.

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Каль привел оценки немецкой разведки, согласно которым в российском руководстве сомневаются, "останется ли в силе обязательство оказывать помощь по статье 5 (Североатлантического договора. – Ред.) в чрезвычайных ситуациях".

"Если такие взгляды возобладают в российском руководстве, риск военного конфликта в ближайшие годы также возрастет", – добавил он.

Но, по словам главы BND, Россия будет пытаться расколоть НАТО еще до возможного начала войны – например путем переманивания отдельных стран-членов на свою сторону. Владимир Путин "испытает красные линии Запада и пойдет на дальнейшую эскалацию", добавил Каль.

В самом НАТО и его государствах-членах ранее также предупреждали о возможности военного столкновения с Россией.

Командующий силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи говорил, что независимо от исхода войны в Украине российская армия после нее станет сильнее, чем есть сегодня.

ГерманияНАТОразведкаРосcия
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