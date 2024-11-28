У Краснодарському краї РФ кажуть про нібито масовану атаку дронів
Четвер, 28 листопада 2024, 04:22
У російському Краснодарському краї РФ заявили про нібито масовану атаку дронів на два райони.
Джерело: губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв, Telegram-канал Astra
Деталі: У ніч проти 28 листопада російські пабліки повідомили про вибухи в Краснодарському краї.
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Пізніше Кондратьєв заявив, що два райони Краснодарського краю зазнали нібито масованої атаки безпілотників.
Зокрема, зазначив російський губернатор, дрони атакували Слов'янськ-на-Кубані, а також хутір Чигрин Красноармійського району.
Він додав, що "на місці НП працюють усі оперативні та екстрені служби".
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Нагадаємо: У місті Кримську, що в Краснодарському краї РФ, 15 листопада лунали вибухи, російські Telegram-канали повідомили про атаку на військовий аеродром.