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В Краснодарском крае РФ говорят о якобы массированной атаке дронов

Ольга ГлущенкоЧетверг, 28 ноября 2024, 04:22
В Краснодарском крае РФ говорят о якобы массированной атаке дронов
фото: Astra

В российском Краснодарском крае РФ заявили о якобы массированной атаке дронов на два района.

Источник: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Telegram-канал Astra

Детали: В ночь на 28 ноября российские паблики сообщили о взрывах в Краснодарском крае.

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Позже Кондратьев заявил, что два района Краснодарского края подверглись якобы массированной атаке беспилотников.

В частности, отметил российский губернатор, дроны атаковали Славянск-на-Кубани, а также хутор Чигрин Красноармейского района.

Он добавил, что "на месте ЧП работают все оперативные и экстренные службы".

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Напомним: В городе Крымске, что в Краснодарском крае РФ, 15 ноября раздавались взрывы, российские Telegram-каналы сообщили об атаке на военный аэродром.

Росcиябеспилотникивойна
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