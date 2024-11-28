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По всій Україні – повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ольга Глущенко Четвер, 28 листопада 2024, 05:22
По всій Україні – повітряна тривога через ракетну небезпеку
повітряна тривога, ілюстративне фото: Gettу Images

Вранці 28 листопада по всій території України була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Дослівно Повітряні сили: "Повітряну тривогу по всій території України оголошено через загрозу ракетної небезпеки".

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Що передувало: Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники.

Крім того, були зафіксовані пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря.

повітряна тривога
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