Росія атакує Україну ракетами і дронами – Повітряні сили

На світанку 28 листопада Повітряні сили повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья", після 5:30 на території України зафіксували російські ракети.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Відзначається активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку".

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Деталі: У Повітряних силах додали, що в разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомлять додатково.

Оновлено: Пізніше Повітряні сили повідомили, що, за уточненими даними, в повітрі 7 бортів Ту-95МС.

Оновлено: О 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет. Росія атакує різні регіони. У Харкові та Луцьку пролунали вибухи.