По всей Украине – воздушная тревога из-за ракетной опасности
Четверг, 28 ноября 2024, 05:22
Утром 28 ноября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог
Дословно Воздушные силы: "Воздушная тревога по всей территории Украины объявлена из-за угрозы ракетной опасности".
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Что предшествовало: Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики.
Кроме того, были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря.