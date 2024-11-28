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По всей Украине – воздушная тревога из-за ракетной опасности

Ольга ГлущенкоЧетверг, 28 ноября 2024, 05:22
По всей Украине – воздушная тревога из-за ракетной опасности
воздушная тревога, иллюстративное фото: Gettу Images

Утром 28 ноября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно Воздушные силы: "Воздушная тревога по всей территории Украины объявлена из-за угрозы ракетной опасности".

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Что предшествовало: Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики.

Кроме того, были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря.

воздушная тревога
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