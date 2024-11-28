Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Харкові пролунали вибухи, росіяни вдарили по цивільному підприємству

Ольга Глущенко Четвер, 28 листопада 2024, 06:16
У Харкові пролунали вибухи, росіяни вдарили по цивільному підприємству
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Вранці 28 листопада під час повітряної тривоги в Харкові пролунали вибухи.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов

Деталі: О 6:09 Терехов повідомив про перший вибух у місті.

Реклама:

За його словами, удар було завдано ракетою, під обстрілом був один з найбільших районів Харкова.

Синєгубов повідомив, що по Харкову росіяни завдали три удари.

Згодом Терехов повідомив, що, за попередньою інформацією, усі удари прийшлися по території одного з цивільних підприємств Харкова у Київському районі.

Харківвибухракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США та Німеччина не готові надавати запрошення Україні до НАТО – ЗМІ

Генштаб: Ворог зосереджується на Покровському та Курахівському напрямках

Україна уклала з США меморандум про допомогу енергосистемі на $825 млн

Кабмін провів кадрові зміни: Шкрум призначив заступницею міністра розвитку громад

У Дніпрі арештували 19-річного водія BMW, який скоїв ДТП, де загинула дитина

Псевдоактивіст Стахів вийшов із СІЗО: прихильники внесли майже мільйонну заставу

Усі новини...
Харків
Росіяни вдарили по Харкову – спалахнула пожежа, 23 постраждалих
Для когось я – символ Харкова, для когось – мразота, що псує стіни – стріт-артист Гамлет Зіньківський 
Японія передала енергообладнання Харкову й Одесі: суттєво підтримає критичну інфраструктуру
Останні новини
02:03
БоксВоррен назвав стратегію, яка допоможе Ф'юрі здолати Усика
01:36
Каллас закликала ЄС виконати обіцянки щодо військової допомоги Україні
00:50
США та Німеччина не готові надавати запрошення Україні до НАТО – ЗМІ
23:57
Мандзин першим в історії України одягне синій біб найкращого молодого біатлоніста
23:55
оновлюєтьсяРосійські війська атакують ударними безпілотниками
23:50
Нагородження переможців Фестивалю-премії ГРА: розповідаємо про нові тенденції в українському театрі
23:43
Новини економіки 3 грудня: реформа митниці, дата виплати "тисячі Зеленського", бронювання в "Дії"
23:38
Австрія дає 10 млн євро фонду Світового банку з підтримки України
23:32
Чай, але наркотик. Що таке кратом та чому його обмежили в Україні
23:20
Генштаб: Ворог зосереджується на Покровському та Курахівському напрямках
Усі новини...
Реклама:
Реклама: