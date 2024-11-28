У Харкові пролунали вибухи, росіяни вдарили по цивільному підприємству
Четвер, 28 листопада 2024, 06:16
Вранці 28 листопада під час повітряної тривоги в Харкові пролунали вибухи.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов
Деталі: О 6:09 Терехов повідомив про перший вибух у місті.
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За його словами, удар було завдано ракетою, під обстрілом був один з найбільших районів Харкова.
Синєгубов повідомив, що по Харкову росіяни завдали три удари.
Згодом Терехов повідомив, що, за попередньою інформацією, усі удари прийшлися по території одного з цивільних підприємств Харкова у Київському районі.