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В Харькове прогремели взрывы, россияне ударили по гражданскому предприятию

Ольга ГлущенкоЧетверг, 28 ноября 2024, 06:16
В Харькове прогремели взрывы, россияне ударили по гражданскому предприятию
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Утром 28 ноября во время воздушной тревоги в Харькове прогремели взрывы.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов

Детали: В 6:09 Терехов сообщил о первом взрыве в городе.

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По его словам, удар был нанесен ракетой, под обстрелом был один из крупнейших районов Харькова.

Синегубов сообщил, что по Харькову россияне нанесли три удара.

Впоследствии Терехов сообщил, что, по предварительной информации, все удары пришлись по территории одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе.

Харьковвзрывракетный удар
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