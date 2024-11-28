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У Луцьку пролунали вибухи, є влучання – мер

Ольга Глущенко , Ірина БалачукЧетвер, 28 листопада 2024, 07:55
У Луцьку пролунали вибухи, є влучання – мер
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Вранці 28 листопада в Луцьку пролунали вибухи, на території Волинської області є влучання, введені екстрені відключення світла.

Джерело: мер Луцька Ігор Поліщук, Повітряні сили, голова Волинської ОДА Іван Рудницький у Telegram

Деталі: Після 6 години ранку в Луцьку під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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Повітряні сили попереджали про ракети в напрямку Луцька.

У частині міста після вибухів зникло світло.

Пряма мова Рудницького: "На жаль, під час масованого удару ворога постраждала й Волинь. На території області є прильоти. Також введені екстрені відключення світла".

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Деталі: Він закликав мешканців до завершення повітряної тривоги залишайтеся в укриттях.

Доповнено: Пізніше Поліщук повідомив, що у Луцьку є "декілька прильотів".

Згодом Рудницький додав, що окупанти скеровували ракети по критичній інфраструктурі області.

"На щастя, без людських жертв. Є пошкоджені приватні господарські будівлі. Також це вплине на відключення електроенергії на Волині. Наразі тимчасово без світла орієнтовно 215 тисяч абонентів", – повідомив голова ОВА.

ЛуцьквибухВолинська область
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