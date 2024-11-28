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В Луцке прогремели взрывы, есть попадания – мэр

Ольга Глущенко, Ирина БалачукЧетверг, 28 ноября 2024, 07:55
В Луцке прогремели взрывы, есть попадания – мэр
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Утром 28 ноября в Луцке прогремели взрывы, на территории Волынской области есть попадания, введены экстренные отключения света.

Источник: мэр Луцка Игорь Полищук, Воздушные силы, глава Волынской ОГА Иван Рудницкий в Telegram

Детали: После 6 часов утра в Луцке во время воздушной тревоги раздались взрывы.

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Воздушные силы предупреждали о ракетах в направлении Луцка.

В части города после взрывов исчез свет.

Прямая речь Рудницкого: "К сожалению, во время массированного удара врага пострадала и Волынь. На территории области есть прилеты. Также введены экстренные отключения света".

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Детали: Он призвал жителей до завершения воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

Дополнено: Позже Полищук сообщил, что в Луцке есть "несколько прилетов".

Рудницкий добавил, что оккупанты направляли ракеты по критической инфраструктуре области.

"К счастью, без человеческих жертв. Есть поврежденные частные хозяйственные постройки. Также это повлияет на отключение электроэнергии на Волыни. Сейчас временно без света ориентировочно 215 тысяч абонентов", – сообщил глава ОВА.

ЛуцквзрывВолынская область
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