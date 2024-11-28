Ракетний удар по Одещині: 3 людини травмовані, пошкоджено будинки, газогін, виникли пожежі
В Одеській області внаслідок ракетного удару травмовані 3 людини, у тому числі 16-річний хлопець, також були пошкоджені приватні будинки, газогін, виникли пожежі.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, ОГП
Деталі: За словами очільника області, також через падіння уламків однієї з ракет, в області виникло загорання сухої трави. Ліквідовано самозатуханням. Підрозділи ДСНС не залучались.
В самій Одесі виникло загорання гаражного приміщення, наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків.
"Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", - зазначив Кіпер.
Оновлено. Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок атаки травмовано були травмовані 3 місцевих жителів, серед них 16-річний хлопець. Усі постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження.
В Одеському районі пошкоджено щонайменше 18 приватних будинків, газогін, господарчі споруди та автомобілі.
Також в одному з районів Одеси пошкоджено гаражне приміщення, виникла пожежа.
Передісторія: О 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет. Росія атакувала різні регіони ракетами і дронами.