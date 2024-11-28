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Ракетный удар по Одесчине: 3 человека травмированы, повреждены дома, газопровод, возникли пожары

Станислав ПогориловЧетверг, 28 ноября 2024, 09:27
Ракетный удар по Одесчине: 3 человека травмированы, повреждены дома, газопровод, возникли пожары
Фото: Одесская ОВА

В Одесской области в результате ракетного удара травмированы 3 человека, в том числе 16-летний парень, также были повреждены частные дома, газопровод, возникли пожары.

Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, ОГП

Детали: По словам главы области, также из-за падения обломков одной из ракет, в области возникло возгорание сухой травы. Ликвидировано самозатуханием. Подразделения ГСЧС не привлекались.

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В самой Одессе возникло возгорание гаражного помещения, сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий.

 

"Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области", - отметил Кипер.

Обновлено. Позже в Офисе генпрокурора сообщили, что в результате атаки травмированы были травмированы 3 местных жителей, среди них 16-летний парень. Все пострадавшие получили легкие телесные повреждения.

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В Одесском районе повреждены по меньшей мере 18 частных домов, газопровод, хозяйственные постройки и автомобили.

Также в одном из районов Одессы повреждено гаражное помещение, возник пожар.

Предыстория: В 5:30 Воздушные силы сообщили о пусках ракет. Россия атаковала различные регионы ракетами и дронами.

Одесская областьракетный ударвойна
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