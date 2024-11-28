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"На відстані витягнутої руки": у Силах оборони розповіли про складні бої в Торецьку

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 листопада 2024, 12:21
На відстані витягнутої руки: у Силах оборони розповіли про складні бої в Торецьку
Торецьк на мапі Deep State. скриншот

У місті Торецьк на Донеччині дуже складна ситуація, ворог штурмує та стирає місто артилерією й авіацією.

Джерело: речниця ОТУ "Луганськ" майор Анастасія Бобовнікова в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "Якщо ми говоримо про міські бої, то завжди контакт на відстані буквально витягнутої руки. Тобто ворог може бути за рогом, може бути на другому поверсі, коли наші перебувають на першому, або навпаки. Тобто це завжди близькі стрілецькі бої".

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Деталі: За словами Бобовнікової, у місті щодня гине до сотні, а то й більше окупантів.

Донецька областьвійна
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