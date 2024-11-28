Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"На расстоянии вытянутой руки": в Силах обороны рассказали о сложных боях в Торецке

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 ноября 2024, 12:21
На расстоянии вытянутой руки: в Силах обороны рассказали о сложных боях в Торецке
Торецк на карте Deep State. скриншот

В городе Торецк Донецкой области очень сложная ситуация, враг штурмует и стирает город артиллерией и авиацией.

Источник: спикер ОТГ "Луганск" майор Анастасия Бобовникова в эфире национального телемарафона, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "Если мы говорим о городских боях, то всегда контакт на расстоянии буквально вытянутой руки. То есть враг может быть за углом, может быть на втором этаже, когда наши находятся на первом, или наоборот. То есть это всегда близкие стрелковые бои".

Реклама:

Детали: По словам Бобовниковой, в городе ежедневно погибает до сотни, а то и больше оккупантов.

Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях

Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 млн

Кабмин провел кадровые изменения: Шкрум назначил заместителем министра развития громад

В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который совершил ДТП, где погиб ребенок

Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: сторонники внесли почти миллионный залог

Правительство переименовало Минреинтеграции в Министерство национального единства

Все новости...
Донецкая область
В ОВА рассказали, сколько гражданских до сих пор не выехали из фронтовых городов Донецкой области
DeepState: Россияне захватили 2 населенных пункта в Донецкой области, и имеют продвижения на Харьковщине
ISW: Российские войска продвигаются в Донецкой области, пытаясь окружить Великую Новоселку
Последние новости
23:57
Мандзын первым в истории Украины наденет синий биб лучшего молодого биатлониста
23:55
обновляетсяРоссийские войска атакуют ударными беспилотниками
23:50
Награждение победителей Фестиваля-премии ГРА: рассказываем о новых тенденциях в украинском театре
23:43
Новости экономики 3 декабря: реформа таможни, дата выплаты "тысячи Зеленского", бронирование в "Дії"
23:38
Австрия дает 10 млн евро фонду Всемирного банка по поддержке Украины
23:32
Чай, но наркотик. Что такое кратом и почему его ограничили в Украине
23:20
Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях
22:54
видеоШестой день протестов в Грузии: силовики начали жесткий разгон возле парламента
22:49
Внезапно "исцелился" после встречи с пограничниками: мужчину разоблачили при попытке незаконного выезда
22:30
СМИ: Трамп пошутил перед Трюдо, что Канада должна стать 51-м штатом США
Все новости...
Реклама:
Реклама: