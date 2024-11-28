"На расстоянии вытянутой руки": в Силах обороны рассказали о сложных боях в Торецке

В городе Торецк Донецкой области очень сложная ситуация, враг штурмует и стирает город артиллерией и авиацией.

Источник: спикер ОТГ "Луганск" майор Анастасия Бобовникова в эфире национального телемарафона, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "Если мы говорим о городских боях, то всегда контакт на расстоянии буквально вытянутой руки. То есть враг может быть за углом, может быть на втором этаже, когда наши находятся на первом, или наоборот. То есть это всегда близкие стрелковые бои".

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Детали: По словам Бобовниковой, в городе ежедневно погибает до сотни, а то и больше оккупантов.