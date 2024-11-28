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Маск о призывах США снизить мобилизационный возраст в Украине: "Сколько еще людей должны погибнуть?"

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 28 ноября 2024, 12:43
Маск о призывах США снизить мобилизационный возраст в Украине: Сколько еще людей должны погибнуть?
Илон Маск, фото: Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск и советник избранного президента США Дональда Трампа раскритиковал призывы США к Украине разрешить мобилизацию в армию с 18 лет, о чем написало агентство AP.

Источник: Маск в своей соцсети Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Маск комментировал сообщение агентства АР о том, что администрация Байдена призывает Украину быстро увеличить численность вооруженных сил за счет, в частности, пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы позволить призыв в армию людей с 18 лет.

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"Сколько еще (людей) должны погибнуть?", - написал Илон Маск, критикуя содержание сообщения агентства.

Что предшествовало: 19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получила много разного американского оружия, однако все равно оказалась в сложной ситуации на поле боя – и причиной этого он назвал проблемы с мобилизацией.

 

Подробнее об этом смотрите в видео "ЕвроПравды"

МаскУкраинавойнаСША
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