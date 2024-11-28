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Росіяни під обід вдарили по Харкову і району

Ірина БалачукЧетвер, 28 листопада 2024, 13:50
Росіяни під обід вдарили по Харкову і району
Рятувальник. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Удень 28 листопада російські окупанти завдали ударів по Харкову і по селу Руська Лозова Харківського району – є влучання, за попередніми даними, без постраждалих.

Джерело: Харківська ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Попередньо близько 12:33 окупанти вдарили по Київському району Харкова. На даний час інформація про постраждалих не надходила. Профільні служби обстежують місце події".

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Деталі: О 12:40 росіяни вдарили ракетою по селу Руська Лозова Харківського району.

За попередньою інформацією, є влучання біля одного з навчальних закладів населеного пункту.  

Харківська областьХарків
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