Росіяни під обід вдарили по Харкову і району
Четвер, 28 листопада 2024, 13:50
Удень 28 листопада російські окупанти завдали ударів по Харкову і по селу Руська Лозова Харківського району – є влучання, за попередніми даними, без постраждалих.
Джерело: Харківська ОВА у Telegram
Дослівно ОВА: "Попередньо близько 12:33 окупанти вдарили по Київському району Харкова. На даний час інформація про постраждалих не надходила. Профільні служби обстежують місце події".
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Деталі: О 12:40 росіяни вдарили ракетою по селу Руська Лозова Харківського району.
За попередньою інформацією, є влучання біля одного з навчальних закладів населеного пункту.