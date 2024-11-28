Россияне под обед ударили по Харькову и району

Днем 28 ноября российские оккупанты нанесли удары по Харькову и по селу Русская Лозовая Харьковского района – есть попадание, по предварительным данным, без пострадавших.

Источник: Харьковская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Предварительно около 12:33 оккупанты ударили по Киевскому району Харькова. В настоящее время информация о пострадавших не поступала. Профильные службы обследуют место происшествия".

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Детали: В 12:40 россияне ударили ракетой по селу Русская Лозовая Харьковского района.

По предварительной информации, есть попадание возле одного из учебных заведений населенного пункта.