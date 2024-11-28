Зеленський заявив прем’єру Британії про необхідність запрошення України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, у якій ішлося про потребу запрошення України до НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента

Деталі: Повідомляється, що Зеленський розповів Стармеру, що сьогодні Росія застосувала проти цивільної інфраструктури України понад 90 ракет і майже 100 дронів.

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Обоє лідерів обговорили продовження оборонної співпраці та домовилися бути в тісному контакті з європейськими лідерами щодо кроків, які мають забезпечити Україні найбільш сильну позицію перед будь-яким розвитком подій.

Український президент наголосив, що для цього Україна потребує запрошення в НАТО та нарощування далекобійних спроможностей.

Крім того, лідери домовилися прискорити підготовку угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

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