Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський заявив прем’єру Британії про необхідність запрошення України до НАТО

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 28 листопада 2024, 14:06
Зеленський заявив прем’єру Британії про необхідність запрошення України до НАТО
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, у якій ішлося про потребу запрошення України до НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента

Деталі: Повідомляється, що Зеленський розповів Стармеру, що сьогодні Росія застосувала проти цивільної інфраструктури України понад 90 ракет і майже 100 дронів.

Реклама:

Обоє лідерів обговорили продовження оборонної співпраці та домовилися бути в тісному контакті з європейськими лідерами щодо кроків, які мають забезпечити Україні найбільш сильну позицію перед будь-яким розвитком подій.

Український президент наголосив, що для цього Україна потребує запрошення в НАТО та нарощування далекобійних спроможностей.

Крім того, лідери домовилися прискорити підготовку угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

РЕКЛАМА:

Що було раніше:

ЗеленськийВелика БританіяНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США та Німеччина не готові надавати запрошення Україні до НАТО – ЗМІ

Генштаб: Ворог зосереджується на Покровському та Курахівському напрямках

Україна уклала з США меморандум про допомогу енергосистемі на $825 млн

Кабмін провів кадрові зміни: Шкрум призначив заступницею міністра розвитку громад

У Дніпрі арештували 19-річного водія BMW, який скоїв ДТП, де загинула дитина

Псевдоактивіст Стахів вийшов із СІЗО: прихильники внесли майже мільйонну заставу

Усі новини...
Зеленський
Зеленський поговорить з Шольцом, якого критикував за розмову з Путіним
Путін хоче загострити ситуацію так, щоб Трамп не зміг закінчити війну – Зеленський
Зеленський затвердив дозвіл повертатися на службу після першого СЗЧ
Останні новини
02:03
БоксВоррен назвав стратегію, яка допоможе Ф'юрі здолати Усика
01:36
Каллас закликала ЄС виконати обіцянки щодо військової допомоги Україні
00:50
США та Німеччина не готові надавати запрошення Україні до НАТО – ЗМІ
23:57
Мандзин першим в історії України одягне синій біб найкращого молодого біатлоніста
23:55
оновлюєтьсяРосійські війська атакують ударними безпілотниками
23:50
Нагородження переможців Фестивалю-премії ГРА: розповідаємо про нові тенденції в українському театрі
23:43
Новини економіки 3 грудня: реформа митниці, дата виплати "тисячі Зеленського", бронювання в "Дії"
23:38
Австрія дає 10 млн євро фонду Світового банку з підтримки України
23:32
Чай, але наркотик. Що таке кратом та чому його обмежили в Україні
23:20
Генштаб: Ворог зосереджується на Покровському та Курахівському напрямках
Усі новини...
Реклама:
Реклама: