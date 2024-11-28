Зеленський заявив прем’єру Британії про необхідність запрошення України до НАТО
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, у якій ішлося про потребу запрошення України до НАТО.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента
Деталі: Повідомляється, що Зеленський розповів Стармеру, що сьогодні Росія застосувала проти цивільної інфраструктури України понад 90 ракет і майже 100 дронів.
Обоє лідерів обговорили продовження оборонної співпраці та домовилися бути в тісному контакті з європейськими лідерами щодо кроків, які мають забезпечити Україні найбільш сильну позицію перед будь-яким розвитком подій.
Український президент наголосив, що для цього Україна потребує запрошення в НАТО та нарощування далекобійних спроможностей.
Крім того, лідери домовилися прискорити підготовку угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.
Що було раніше:
- За даними ЗМІ, Британія нещодавно вперше за прем’єра Стармера поставила Україні далекобійні ракети Storm Shadow.
- Днями Стармер у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте обговорив ситуацію в Україні напередодні зими.