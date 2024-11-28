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Зеленский заявил премьеру Британии о необходимости приглашения Украины в НАТО

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 28 ноября 2024, 14:06
Зеленский заявил премьеру Британии о необходимости приглашения Украины в НАТО
Владимир Зеленский, фото: ОЛ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в котором речь шла о необходимости приглашения Украины в НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента

Детали: Сообщается, что Зеленский рассказал Стармеру, что сегодня Россия применила против гражданской инфраструктуры Украины более 90 ракет и почти 100 дронов.

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Оба лидера обсудили продолжение оборонного сотрудничества и договорились быть в тесном контакте с европейскими лидерами относительно шагов, которые должны обеспечить Украине наиболее сильную позицию перед любым развитием событий.

Украинский президент подчеркнул, что для этого Украина нуждается в приглашении в НАТО и наращивании дальнобойных возможностей.

Кроме того, лидеры договорились ускорить подготовку соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

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Что предшествовало:

ЗеленскийВеликобританияНАТО
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