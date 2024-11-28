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Напад на Ткача: обвинувачені отримали умовний термін, який можуть оскаржити

Станіслав ПогоріловЧетвер, 28 листопада 2024, 14:47
Напад на Ткача: обвинувачені отримали умовний термін, який можуть оскаржити
Журналіст Михайло Ткач і нападники. Фото: скриншот з відео

Обухівський районний суд виніс вирок двом обвинуваченим у справі про напад на журналіста "Української правди" Михайла Ткача під час виконання професійних обов’язків неподалік ресторану "Тандир" у Козині. Їх засудили на 3 роки умовно з іспитовим терміном та можливістю оскаржити вирок.

Джерело: пресслужба Обухівського райсуду

Деталі: Повідомляється, що судом було встановлено, що журналіст "Української правди" Михайло Ткач 17 листопада 2023 року прибув на територію ресторану "Тандир" для здійснення зйомки відеоматеріалу під час журналістського розслідування відповідно до редакційного завдання.

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Близько 23.29 із ресторану почали виходити відвідувачі, після чого Ткач вийшов із автомобіля та перебуваючи на відкритій ділянці місцевості - автомобільній парковці ресторану, тобто на території загального користування, керуючись положеннями ст.ст. 5, 7, 24, 25 закону "Про інформацію", розпочав відкрито здійснювати відеозйомку на цифрову відеокамеру згідно редакційного завдання.

В цей час двоє обвинувачених (Хом’як та Олійник – за даними УП), блокували прохід, закривали відеокамеру та іншими активними діями заважали здійсненню Ткачем відеозйомки осіб, які виходили із приміщення ресторану, не допустили його просування ближче до виходу із ресторану, "внаслідок чого здійснили вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків".

Дослівно: "Суд визнав обох обвинувачених винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.28, ч.2 ст.171  КК України, а саме у вчиненні умисних дій, які виразилися у впливі у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків, вчиненому групою осіб без попередньої змови.

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Суд врахував особи обвинувачених, які раніше не судимі, відсутність обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання, думку сторін кримінального провадження, призначив покарання у виді трьох років обмеження волі з іспитовим строком два роки.

Вирок не набрав чинності і може бути оскаржений в судах апеляційної та касаційної інстанцій".

Передісторія:

  • Пізно ввечері 17 листопада 2023 року на журналіста УП Михайла Ткача напали під час зйомок біля ресторану "Тандир" у селищі Козин Київської області.
  • Після публікації УП про напад на журналіста Михайла Ткача поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за статтею про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

ЗМІнапад
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