Нападение на Ткача: обвиняемые получили условный срок, который могут обжаловать

Журналист Михаил Ткач и те, кто на него напал. Фото: скриншот из видео

Обуховский районный суд вынес приговор двум обвиняемым по делу о нападении на журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача во время выполнения профессиональных обязанностей недалеко от ресторана "Тандыр" в Козине. Их осудили на 3 года условно с испытательным сроком и возможностью обжаловать приговор.

Источник: пресс-служба Обуховского райсуда

Детали: Сообщается, что судом было установлено, что журналист "Украинской правды" Михаил Ткач 17 ноября 2023 года прибыл на территорию ресторана "Тандыр" для осуществления съемки видеоматериала во время журналистского расследования в соответствии с редакционным заданием.

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Около 23.29 из ресторана начали выходить посетители, после чего Ткач вышел из автомобиля и находясь на открытом участке местности - автомобильной парковке ресторана, то есть на территории общего пользования, руководствуясь положениями ст.ст. 5, 7, 24, 25 закона "Об информации", начал открыто осуществлять видеосъемку на цифровую видеокамеру согласно редакционного задания.

В это время двое обвиняемых (Хомяк и Олейник - по данным УП), блокировали проход, закрывали видеокамеру и другими активными действиями мешали осуществлению Ткачем видеосъемки лиц, которые выходили из помещения ресторана, не допустили его продвижения ближе к выходу из ресторана, "в результате чего оказали влияние на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей".

Дословно: "Суд признал обоих обвиняемых виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.28, ч.2 ст.171 УК Украины, а именно в совершении умышленных действий, выразившихся во влиянии в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенном группой лиц без предварительного сговора.

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Суд учел личности обвиняемых, которые ранее не судимы, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, мнение сторон уголовного производства, назначил наказание в виде трех лет ограничения свободы с испытательным сроком два года.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в судах апелляционной и кассационной инстанций".

Предыстория: