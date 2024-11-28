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ГУР знищило в окупованому Криму російську РЛС "Подльот" за $5 мільйонів

"Українська правда"Четвер, 28 листопада 2024, 17:37
ГУР знищило в окупованому Криму російську РЛС Подльот за $5 мільйонів
РЛС "Подльот". фото: мілітарний

Головне управління розвідки провело спецоперацію в тимчасово окупованому Криму, внаслідок якої 28 листопада була знищена російська радіолокаційна станція "Подльот".

Джерело: пресслужба ГУР у Telegram 

Дослівно: "В результаті успішної операції ГУР МО України поблизу населеного пункту Котовське на заході тимчасово окупованого Криму знищено російський радіолокаційний комплекс "Подльот". 

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Деталі: У розвідці пояснюють, що ця РЛС використовується ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці. 

Орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу становить 5 мільйонів доларів. 

У ГУР додали, що станція "Подльот" призначена, зокрема, для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400. 

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