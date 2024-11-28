ГУР знищило в окупованому Криму російську РЛС "Подльот" за $5 мільйонів
Головне управління розвідки провело спецоперацію в тимчасово окупованому Криму, внаслідок якої 28 листопада була знищена російська радіолокаційна станція "Подльот".
Джерело: пресслужба ГУР у Telegram
Дослівно: "В результаті успішної операції ГУР МО України поблизу населеного пункту Котовське на заході тимчасово окупованого Криму знищено російський радіолокаційний комплекс "Подльот".
Деталі: У розвідці пояснюють, що ця РЛС використовується ворогом для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці.
Орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу становить 5 мільйонів доларів.
У ГУР додали, що станція "Подльот" призначена, зокрема, для видачі цілевказівок для ЗРК С-300 та С-400.
Нагадаємо:
- Дрони ГУР МО уразили об’єкт паливно-енергетичного комплексу в Калузькій області РФ.
- Українські розвідники перехопили розмову північнокорейських військових, яких Росія розмістила в Курській області.