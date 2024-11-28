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ГУР уничтожило в оккупированном Крыму российскую РЛС "Подлет" за $5 миллионов

"Украинская правда"Четверг, 28 ноября 2024, 17:37
ГУР уничтожило в оккупированном Крыму российскую РЛС Подлет за $5 миллионов
РЛС «Подлет». фото: милитарный

Главное управление разведки провело спецоперацию во временно оккупированном Крыму, в результате которой 28 ноября была уничтожена российская радиолокационная станция "Подлет".

Источник: пресс-служба ГУР в Telegram

Дословно: "В результате успешной операции ГУР МО Украины вблизи населенного пункта Котовское на западе временно оккупированного Крыма уничтожен российский радиолокационный комплекс „Подлет".

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Детали: В разведке объясняют, что эта РЛС используется врагом для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.

Ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского радиолокационного комплекса составляет 5 миллионов долларов.

В ГУР добавили, что станция "Подлет" предназначена, в частности, для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300 и С-400.

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Напомним:

ГУРКрымвойна
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