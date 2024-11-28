ГУР уничтожило в оккупированном Крыму российскую РЛС "Подлет" за $5 миллионов
Главное управление разведки провело спецоперацию во временно оккупированном Крыму, в результате которой 28 ноября была уничтожена российская радиолокационная станция "Подлет".
Источник: пресс-служба ГУР в Telegram
Дословно: "В результате успешной операции ГУР МО Украины вблизи населенного пункта Котовское на западе временно оккупированного Крыма уничтожен российский радиолокационный комплекс „Подлет".
Детали: В разведке объясняют, что эта РЛС используется врагом для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.
Ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского радиолокационного комплекса составляет 5 миллионов долларов.
В ГУР добавили, что станция "Подлет" предназначена, в частности, для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300 и С-400.
Напомним:
- Дроны ГУР МО поразили объект топливно-энергетического комплекса в Калужской области РФ.
- Украинские разведчики перехватили разговор северокорейских военных, которых Россия разместила в Курской области.