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Сапери ДСНС виявили залишки російської крилатої ракети в Києві

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 листопада 2024, 17:52
Сапери ДСНС виявили залишки російської крилатої ракети в Києві
фото ДСНС

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили залишки російської авіаційної крилатої ракети Х-55 в одному з районів столиці.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: Рятувальники зазначають, що уламки, хоч і не становили прямої загрози для населення, могли стати небезпечними без оперативного втручання.

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Дослівно: "Нагадуємо всім громадянам: Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте і не торкайтеся його! Одразу повідомте про знахідку за номером "101".

 

Пам’ятайте, що те, що здається безпечним, може приховувати смертельну небезпеку.

Дайте можливість професіоналам ДСНС виконати свою роботу, аби захистити вас та ваших близьких. Підтримаймо їх своєю пильністю та обачністю! Бережіть себе та своїх близьких!".

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