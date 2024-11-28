Саперы ГСЧС обнаружили остатки российской крылатой ракеты в Киеве

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили остатки российской авиационной крылатой ракеты Х-55 в одном из районов столицы.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: Спасатели отмечают, что обломки, хотя и не представляли прямой угрозы для населения, могли стать опасными без оперативного вмешательства.

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Дословно: "Напоминаем всем гражданам: Если вы увидели подозрительный предмет, не подходите и не прикасайтесь к нему! Сразу сообщите о находке по номеру "101".

Помните, что то, что кажется безопасным, может скрывать смертельную опасность.

Дайте возможность профессионалам ГСЧС выполнить свою работу, чтобы защитить вас и ваших близких. Поддержим их своей бдительностью и осмотрительностью! Берегите себя и своих близких!".