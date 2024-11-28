Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Саперы ГСЧС обнаружили остатки российской крылатой ракеты в Киеве

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 ноября 2024, 17:52
Саперы ГСЧС обнаружили остатки российской крылатой ракеты в Киеве
фото ГСЧС

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили остатки российской авиационной крылатой ракеты Х-55 в одном из районов столицы.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: Спасатели отмечают, что обломки, хотя и не представляли прямой угрозы для населения, могли стать опасными без оперативного вмешательства.

Реклама:

Дословно: "Напоминаем всем гражданам: Если вы увидели подозрительный предмет, не подходите и не прикасайтесь к нему! Сразу сообщите о находке по номеру "101".

 

Помните, что то, что кажется безопасным, может скрывать смертельную опасность.

Дайте возможность профессионалам ГСЧС выполнить свою работу, чтобы защитить вас и ваших близких. Поддержим их своей бдительностью и осмотрительностью! Берегите себя и своих близких!".

РЕКЛАМА:
 

разминированиеГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 млн

Кабмин провел кадровые изменения: Шкрум назначил заместителем министра развития громад

В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который совершил ДТП, где погиб ребенок

Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: сторонники внесли почти миллионный залог

Правительство переименовало Минреинтеграции в Министерство национального единства

Рада назначила Чернышова министром национального единства

Все новости...
разминирование
Украина получила 13 машин с оборудованием для разминирования при поддержке Канады
Словакия поможет Украине с техникой для разминирования
В Харьковской области требует разминирования почти 7000 км линий электропередач
Последние новости
21:06
Продажи автомобилей в России упали на треть за месяц
20:44
В польском Щецине – скандал из-за пророссийских монахинь на рождественской ярмарке
20:40
Россия и Беларусь создадут учебные центры для совместной подготовки военных
20:37
ФутболКасильяс только второй. Составлен рейтинг лучших вратарей ХХІ века
20:35
Ботсвана и Ангола присоединились к плану G7 по вытеснению РФ с рынка алмазов
20:12
Минобороны: 17-летние ребята смогут через Резерв+ становиться на воинский учет
19:59
Манифест-42 призывает ВР не рассматривать законопроект об усилении ответственности юрлиц за коррупцию
19:53
Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 млн
19:40
"Заглядывают" внутрь конструкций: космические лучи могут обнаруживать скрытые убытки от войны в Украине
19:34
Индия отказывается от российского оружия в пользу американского - Bloomberg
Все новости...
Реклама:
Реклама: