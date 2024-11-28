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В МЗС похвалилися "гарним діалогом" із майбутнім спецпредставником Трампа по Україні

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 28 листопада 2024, 18:15
В МЗС похвалилися гарним діалогом із майбутнім спецпредставником Трампа по Україні
фото: Getty Images

Київ уже мав контакт і розраховує на подальшу співпрацю з генерал-лейтенантом США у відставці Кітом Келлогом, якого обраний президент Дональд Трамп обрав своїм спецпредставником з питань України та Росії.

Джерело: речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу 28 листопада, пише "Європейська правда"

Деталі: Тихий зазначив, що Україна вітає номінування Келлога на "цю справді важливу і складну" місію.

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"Кіт Келлог – не нова людина для України. Посольство України у США підтримувало тісний звʼязок з ним, зокрема в межах експертної дипломатії в останні роки, і за цей час розвинуло і підтримує з ним гарний діалог", – додав він.

Речник МЗС зазначив, що українські делегації теж неодноразово зустрічались із Келлогом, а він сам був присутній на виступі президента Володимира Зеленського в Інституті Рейгана під час візиту в липні 2024 року.

"Тому, звісно, ми чекаємо на роботу з ним, ще активнішу взаємодію з ним у новій ролі. Будемо співпрацювати, будемо з ним налагоджувати контакт", – підсумував Тихий.

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Напередодні обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що обрав кандидатуру генерала у відставці Кіта Келлога на посаду свого "спеціального представника з питань України та Росії".

Келлог потрапив у команду Трампа як радник із нацбезпеки в апараті віцепрезидента Майка Пенса та керівник апарату Ради національної безпеки Білого дому.

Нині Келлог працює в протрампівському мозковому центрі America First Policy Institute, де долучився до складання пропозиції "мирного плану" для України, яка була представлена цього літа.

Більше про нього читайте у статті Розмови про мир з позиції сили: що відомо про Кіта Келлога, спецпредставника Трампа щодо України.

СШАУкраїнаТрампвійна
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