В МИД похвастались "хорошим диалогом" с будущим спецпредставителем Трампа по Украине

Киев уже имел контакт и рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с генерал-лейтенантом США в отставке Китом Келлогом, которого избранный президент Дональд Трамп выбрал своим спецпредставителем по вопросам Украины и России.

Источник: представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге 28 ноября, пишет "Европейская правда"

Детали: Тихий отметил, что Украина приветствует номинирование Келлога на "эту действительно важную и сложную" миссию.

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"Кит Келлог – не новый человек для Украины. Посольство Украины в США поддерживало тесную связь с ним, в частности в рамках экспертной дипломатии в последние годы, и за это время развило и поддерживает с ним хороший диалог", – добавил он.

Спикер МИД отметил, что украинские делегации тоже неоднократно встречались с Келлогом, а он сам присутствовал на выступлении президента Владимира Зеленского в Институте Рейгана во время визита в июле 2024 года.

"Поэтому, конечно, мы ждем работу с ним, еще более активное взаимодействие с ним в новой роли. Будем сотрудничать, будем с ним налаживать контакт", – подытожил Тихий.

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Накануне избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выбрал кандидатуру генерала в отставке Кита Келлога на должность своего "специального представителя по вопросам Украины и России".

Келлог попал в команду Трампа как советник по нацбезопасности в аппарате вице-президента Майка Пенса и руководитель аппарата Совета национальной безопасности Белого дома.

Сейчас Келлог работает в протрамповском мозговом центре America First Policy Institute, где присоединился к составлению предложения "мирного плана" для Украины, которое было представлено этим летом.

Больше о нем читайте в статье Разговоры о мире с позиции силы: что известно о Ките Келлоге, спецпредставителе Трампа по Украине.