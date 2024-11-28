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Зеленський затвердив дозвіл повертатися на службу після першого СЗЧ

Євген КізіловЧетвер, 28 листопада 2024, 18:45
Зеленський затвердив дозвіл повертатися на службу після першого СЗЧ
ілюстративне фото від Getty Images

Президент Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував.

Джерело: картка законопроєкту 12095, опублікована на сайті Верховної Ради

Деталі: Рада проголосувала за цей закон 21 листопада. Він передбачає, що під час дії воєнного стану для військових, які вперше самовільно залишили місце служби, але потім добровільно повернулися назад, військова служба і дія контракту продовжується.

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Таким військовим поновлюються грошові виплати та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Також, згідно із новим законом, кримінальні провадження за статтями 407 і 408 ККУ, розпочаті відносно військовослужбовців після першого СЗЧ, "не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту".

Що передувало: 21 листопада Верховна Рада в цілому підтримала проєкт закону про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини чи дезертував.

мобілізаціязаконодавствоЗеленськийвійна
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