Зеленський затвердив дозвіл повертатися на службу після першого СЗЧ

Президент Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував.

Джерело: картка законопроєкту 12095, опублікована на сайті Верховної Ради

Деталі: Рада проголосувала за цей закон 21 листопада. Він передбачає, що під час дії воєнного стану для військових, які вперше самовільно залишили місце служби, але потім добровільно повернулися назад, військова служба і дія контракту продовжується.

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Таким військовим поновлюються грошові виплати та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Також, згідно із новим законом, кримінальні провадження за статтями 407 і 408 ККУ, розпочаті відносно військовослужбовців після першого СЗЧ, "не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту".

Що передувало: 21 листопада Верховна Рада в цілому підтримала проєкт закону про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини чи дезертував.