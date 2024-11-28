Зеленский утвердил разрешение возвращаться на службу после первого СВЧ

Президент Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу тех, кто впервые самовольно оставил воинскую часть или дезертировал.

Источник: карточка законопроекта 12095, опубликованная на сайте Верховной Рады

Детали: Рада проголосовала за этот закон 21 ноября. Он предусматривает, что во время действия военного положения для военных, которые впервые самовольно оставили место службы, но потом добровольно вернулись обратно, военная служба и действие контракта продолжается.

Реклама:

Таким военным возобновляются денежные выплаты и действие продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.

Также, согласно новому закону, уголовные производства по статьям 407 и 408 УКУ, начатые в отношении военнослужащих после первого СВЧ, "не являются основанием для отказа в продлении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта".

Что предшествовало: 21 ноября Верховная Рада в целом поддержала проект закона о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил воинские части или дезертировал.