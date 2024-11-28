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Норвегія схвалила допомогу Україні на наступний рік у розмірі $3,2 млрд

Олег Павлюк, Євген КізіловЧетвер, 28 листопада 2024, 19:05
Норвегія схвалила допомогу Україні на наступний рік у розмірі $3,2 млрд
фото: Getty Images

Норвезький парламент 28 листопада підтримав збільшення підтримки України до 35 мільярдів норвезьких крон або 3,16 мільярда доларів у 2025 році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NTB

Деталі: Норвезький уряд спершу передбачив у державному бюджеті 15 мільярдів норвезьких крон підтримки України на наступний рік, але опозиція вважала, що це занадто мало.

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Після цього влада Норвегії та опозиція домовились про збільшення підтримки до 30 мільярдів норвезьких крон, але переглянули суму після зустрічі в четвер.

"Це важливий сигнал для України, яка зазнає важких випробувань, і це важливий сигнал для тих, хто нападає", – сказав премʼєр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Норвегія минулого року схвалила програму "Нансен" на 75 мільярдів норвезьких крон, яка передбачає довгострокову підтримку України до 2027 року – тобто з 15 мільярдами норвезьких крон щорічно.

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Але цього року влада країни запропонувала збільшити фінансування програми до 135 мільярдів євро та продовжити її ще на три роки – до 2030-го.

Також читайте детальніше про те, чому Норвегія допомагає ЗСУ багато, але недостатньо.

НорвегіяУкраїнагроші
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